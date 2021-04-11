أخبار عاجلة

غموض سيد رجب فى لعبة نيوتن حديث الجميع..سبب غضب جمهور أرسنال -
كيف أعاد أحفاد الفراعنة كباش الكرنك بألوانها الزاهية ونقوشها الفرعونية؟ -
"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه! -
"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها -
#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"وزارة الحج" و"سدايا" تُتيحان تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على "توكلنا"

Print
"وزارة الحج" و"سدايا" تُتيحان تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على "توكلنا" "وزارة الحج" و"سدايا" تُتيحان تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على "توكلنا"
للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره التطبيق

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إطلاق خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق "توكلنا"، مع حصر عرض التصاريح الممنوحة على التطبيق وفقًا لما يُظهره من فئات المحصنين من ، حيث تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار تطبيق "اعتمرنا" بنسخته الجديدة في إصدار التصاريح للمحصنين.

وأوضحت الوزارة أنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ويأتي ذلك التعاون بين وزارة الحج والعمرة وسدايا، تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسخير التقنيات المتطورة لاستضافة الزوار والمعتمرين وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما يأتي ذلك في إطار دعم مساعي التحول الرقمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

ووفقًا لهذا التعاون يتيح تطبيق "توكلنا" إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة، استنادًا إلى ما يحظى به التطبيق من موثوقية عالية بفضل البنية التحتية المتطورة التي يعتمد عليها، ما جعل منه خيارًا وطنيًا موثوقًا وآمنًا في تقديم الخدمات الحكومية.


ودعت وزارة الحج والعمرة عموم مستخدمي تطبيق "توكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery)؛ للاستفادة من خدمات تصاريح العمرة، والتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفاعلية كما هو مصمم من أجله لضمان أعلى درجات خصوصية وأمان المعلومات والبيانات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته