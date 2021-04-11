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"كهاتين"و"الدكان" يوقعان شراكة لخدمة الأيتام وأسرهم بمكة

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"كهاتين"و"الدكان" يوقعان شراكة لخدمة الأيتام وأسرهم بمكة "كهاتين"و"الدكان" يوقعان شراكة لخدمة الأيتام وأسرهم بمكة
"البشري": تستهدف تقديم خدمات تنموية لمستفيدي الجمعية

وقّعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة كهاتين اتفاقية شراكة مع سلسلة متاجر البيع بالتجزئة (الدكان) في مكة المكرمة بهدف تقديم خدمات تنموية لمستفيدي الجمعية من الأيتام وأسرهم.

وفي التفاصيل .. صرح رئيس مجلس إدارة جمعية كهاتين الدكتور عواض بن عطية الله البشري بأن هذه الشراكة تأتي ضمن إستراتيجية الجمعية في عقد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وشراكات المسؤولية الاجتماعية لرفع مستوى خدماتها لأبنائها الأيتام.

وأشاد "البشري" في الوقت ذاته بجميع شراكات الجمعية ودورها في تحقيق أهدافها المجتمعية في خدمة الأيتام تنمويًا وتعليميًا ومعيشيًا، إسهامًا وتحقيقُا لرؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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