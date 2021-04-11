إجراء أول عملية قسطرة قلبية تداخلية بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع

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لعدد 3 مرضى ضمن برنامج التعاون مع مركز القلب بالمدينة المنورة

أكد المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع الصناعية أنه تم إجراء أولى عمليات القسطرة القلبية التداخلية بالمركز الطبي لعدد ثلاثة مرضى وذلك بالتعاون مع مركز القلب بالمدينة المنورة ضمن عمليات التحسين المستمر للخدمات الطبية في المركز والتوسع في توفير التخصصات الطبية الدقيقة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن برامج التوسع في خدمات وحدة أمراض القلب بتشغيل تسع عيادات للقلب للكبار وعيادتين لأمراض قلب الأطفال أسبوعياً، والتي يتم من خلالها تشخيص الحالات عن طريق التصوير الصوتي، التصوير القلبي بالمنظار وإجراء عمليات القسطرة القلبية التداخلية، وقياس جهد القلب وإجراء أشعة القلب المقطعية وعملية المتابعة الدورية للمرضى المراجعين.

يذكر أن هذه الخدمات تأتي في إطار تطبيق أهداف الخطة الإستراتيجية والتي أحد محاورها أن المجتمع ركيزة الرعاية، والعمل على تحسين كفاءة التشغيل الطبي بما يخدم تطلعات مجتمع مدينة ينبع الصناعية والمناطق المجاورة وتحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.