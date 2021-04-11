جامعة المجمعة ومستشفى حوطة سدير يختتمان حملة إعطاء لقاح كورونا للمواطنين

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قدمت الجرعات لـ 300 شخص خلال 6 ساعات مع اتباع الإجراءات الاحترازية للجميع

بمبادرة من جامعة المجمعة بالتعاون مع مستشفى حوطة سدير، اختتمت، اليوم الأحد، حملة إعطاء لقاح كوفيد 19 للمواطنين والمقيمين بحوطة سدير، حيث بدأت الحملة في تمام الساعة 4 عصرًا وحتى 10 مساء وأسفرت عن تقديم لقاح كوفيد 19 لأكثر من 300 شخص.

وتفصيلاً، أُعد الترتيب للمبادرة مسبقًا، حيث نشر حساب مستشفى حوطة سدير رابطًا إلكترونيًا يُمكن الجميع بالتسجيل عبره في أي وقت يشاء ومن ثم تصل رسالة تأكيد للمستفيد تحمل موقع وساعة الحضور للكرفانة من أجل أخذ اللقاح.

ومن جهة أخرى، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بالمستشفى عبدالله بن حمد المجلي، أنهم حريصون قبل بداية المبادرة أن يكون هناك تنظيم وترتيب على أعلى مستوى، مشددًا على اتباع الإجراءات الاحترازية للجميع وعدم دخول أي مستفيد إلا بعد إبرازه للهوية الرقمية وتطبيق توكلنا الخاص به.

وأضاف: لله الحمد تمكن فريق العمل من إعطاء أكثر من 300 جرعة للقاح كوفيد 19 في ظرف 6 ساعات عمل كان من بينهم 58٪ سعوديين و42 ٪ غير سعوديين وبنسبة 72 ٪ للرجال و28 ٪ للنساء، كما اعتمدت 3 مسارات وعيادات لتلقي اللقاح كان المسار الأول خاصًا لمن لديه موعد من الرجال والمسار الثاني لمن لديه موعد من النساء والمسار الثالث لمن لم يسجل موعدًا وأراد الانتظار، حيث كان معدل الانتظار وتلقي اللقاح لمن لديه موعد لا يتجاوز 12 دقيقة كحد أقصى.

وفي نهاية حديثه قدم "المجلي" شكره الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين ولمعالي وزير الصحة على توفيرهم حياة كريمة وصحية لجميع ساكني المملكة كما قدم شكره لمدير جامعة المجمعة الدكتور خالد المقرن على إتاحة الفرصة للمستشفى بمشاركتهم في هذه المبادرة الحسنة والشكر أيضًا موصول لجميع الزملاء العاملين بالخدمات الطبية بجامعة المجمعة.