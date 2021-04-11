★ ★ ★ ★ ★

جمعها مع العشاء خلال 30 دقيقة.. والالتزام بالاحترازات

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد تعميمًا إلى جميع مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق السعودية، مفاده أنه (إشارة إلى برقية معالي وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/ 8/ 1442هـ، التي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالسعودية، أوصى "آل الشيخ" بأن تُجمع صلاة التراويح والقيام، وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالسعودية؛ وذلك لتقليل مدة وجود المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات نظرًا للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح، وما يتطلبه الوضع الوبائي حاليًا من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس).

كما نص التعميم بـ(إبلاغ جميع مديري الفروع وأئمة المساجد والجوامع بالتقيد بمضمونه، والتأكيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة التي أكدت عليها الوزارة في تعاميم سابقة، ومتابعة تنفيذها بكل دقة).

وأكدت الوزارة في بيان لها موجَّه لمنسوبي المساجد والجوامع والمصلين اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة عند ذهابهم للمساجد، من إحضار سجادة خاصة، وارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد البدني، والتعاون على البر والتقوى في المحافظة على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.