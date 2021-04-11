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وزير الشؤون الإسلامية يقرر إقامة التراويح والقيام بمساجد المملكة بناء على وصاية اللجنة المعنية بوزارة الصحة

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وزير الشؤون الإسلامية يقرر إقامة التراويح والقيام بمساجد المملكة بناء على وصاية اللجنة المعنية بوزارة الصحة وزير الشؤون الإسلامية يقرر إقامة التراويح والقيام بمساجد المملكة بناء على وصاية اللجنة المعنية بوزارة الصحة
تضمنت التوصيات جمع صلاة التراويح والقيام وتكون مدتها 30 دقيقة مع صلاة العشاء

وزير الشؤون الإسلامية يقرر إقامة التراويح والقيام بمساجد المملكة بناء على وصاية اللجنة المعنية بوزارة الصحة

اصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم تعميماً إلى جميع مسئولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة مفاده (بأنه إشارة الى برقية معالي وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/8/1442هـ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي الجديد بالمملكة.

وقد أوصت" بأن تجمع صلاة التروايح والقيام والاتتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات نظراً للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حالياً من أتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس ).

كما نص التعميم بإبلاغ جميع مدراء الفروع و أئمة المساجد والجوامع بالتقيد بمضمونه والتأكيد باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أكدت عليها الوزارة في تعاميم سابقة ومتابعة تنفيذها بكل دقة .

فيما أكدت الوزارة في بيان لها موجها لمنسوبي المساجد والجوامع والمصلين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد من احضار سجادة خاصة وإرتداء الكمامة، وتحقيق التباعد البدني والتعاون على البر والتقوى في المحافظة على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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