"الشهري" إلى رتبة "نقيب"

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احتفل عبد الرحمن بن علي بن سلوم الشهري، بصدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة نقيب.

وقدم شكره إلى خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الدفاع، على نيله الثقة السامية بترقيته إلى رتبة نقيب.

ودعا الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، مساهمًا في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

كما عبر النقيب "الشهري" عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفًا إيّاها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تبارك للنقيب "الشهري" هذه الترقية، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العملية والعامة.