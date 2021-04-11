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"إسرائيل" تتعهد بالتعاون مع أمريكا بشأن إيران

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"إسرائيل" تتعهد بالتعاون مع أمريكا بشأن إيران "إسرائيل" تتعهد بالتعاون مع أمريكا بشأن إيران
"غانتس" وصف واشنطن بالشريك الكامل

‬تعهّد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، بالتعاون مع الولايات المتحدة بشأن إيران، معرباً عن أمله في أن تجري حماية الأمن الإسرائيلي بموجب أي اتفاق نووي إيراني جديد تتوصل إليه واشنطن.

وقال "غانتس" بعد استضافته وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "تنظر "إسرائيل" إلى الولايات المتحدة كشريك كامل في جميع المسارح العملياتية، وليس أقلها إيران"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "سنعمل عن كثب مع حلفائنا الأمريكيين؛ لضمان أن أي اتفاقية جديدة مع إيران ستؤمن المصالح الحيوية للعالم والولايات المتحدة، وتمنع حدوث سباق تسلح خطير في منطقتنا وتحمي دولة "إسرائيل".

وتشمل زيارة "أوستن" محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يشعر بالقلق من رغبة الإدارة الديمقراطية في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى الكبرى، والذي انسحبت منه الإدارة الجمهورية السابقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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