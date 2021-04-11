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"الأحمري": نخطط أن يكون التعليم في جميع المراحل للفصل الدراسي القادم حضوريًا

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"الأحمري": نخطط أن يكون التعليم في جميع المراحل للفصل الدراسي القادم حضوريًا "الأحمري": نخطط أن يكون التعليم في جميع المراحل للفصل الدراسي القادم حضوريًا
ما لم يكن هناك مستجدات متعلقة بـ"كورونا"

أكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، أن وزارة التعليم تعمل وتخطط حالياً على أن يكون التعليم في جميع المراحل للفصل الدراسي القادم حضورياً، ما لم يكن هناك مستجدات متعلقة بجائحة تتطلب الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وتقييم ومراجعة الأوضاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واستعرض "الأحمري"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس "كورونا"، اليوم الأحد، أبرز الأرقام والإحصائيات للعملية التعليمية عن بعد، ومشاركة التعليم في الجهود الوطنية لتقديم اللقاحات، واستعداد الجامعات للاختبارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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