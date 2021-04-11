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أمين  تبوك لمنفذي مشاريع الأمانة: ضاعفوا الجهود لإنهاء المشاريع بوقتها وبجودة عالية

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وقف على المشاريع البلدية التي تنفذها الأمانة بمدينة تبوك

أمين  تبوك لمنفذي مشاريع الأمانة: ضاعفوا الجهود لإنهاء المشاريع بوقتها وبجودة عالية

أكد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، على الشركات المنفذة لمشاريع الأمانة الجاري تنفيذها حاليًّا بمدينة تبوك على ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة تطبيق جميع معايير الجودة في التنفيذ.

جاء ذلك أثناء جولة تفقدية قام بها على المشاريع؛ حيث اطلع خلال الجولة على سير العمل في مشروع استكمال نفق طريق الملك عبدالله مع تقاطع طريق الملك فهد، ومشروع استكمال نفق طريق الملك خالد مع تقاطع طريق الملك فهد.

وأكد أمين تبوك أن هذه المشاريع ستنعكس بشكل إيجابي على خارطة التنمية في المنطقة، وأن هناك العديد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

إلى هذا اطلع "آل محفوظ" على ما تم تنفيذه في مشروعي إنشاء بلدية الشمال وبلدية الجنوب، وعلى سير العمل في الحديقة المركزية التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 75%، وتقع في الجزء الجنوبي من مدينة تبوك، على مساحة تتجاوز المليوني متر مربع.

قدم آل محفوظ شكره لأمير المنطقة على الحث الدائم لتنفيذ المشاريع وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة لها، منوهًا في الوقت ذاته إلى دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحرصه على هذه الزيارات الميدانية والوقوف على احتياجات المنطقة لتلبيتها وتذليل كافة العوائق التي تواجه الأمانة في تنمية كافة المرافق.

أمين  تبوك لمنفذي مشاريع الأمانة: ضاعفوا الجهود لإنهاء المشاريع بوقتها وبجودة عالية

أمين  تبوك لمنفذي مشاريع الأمانة: ضاعفوا الجهود لإنهاء المشاريع بوقتها وبجودة عالية

أمين  تبوك لمنفذي مشاريع الأمانة: ضاعفوا الجهود لإنهاء المشاريع بوقتها وبجودة عالية

أمين  تبوك لمنفذي مشاريع الأمانة: ضاعفوا الجهود لإنهاء المشاريع بوقتها وبجودة عالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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