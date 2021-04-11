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محافظ القنفذة يدشن مشاريع بناء وترميم المنازل ومحطة تحلية المياه بالمحافظة

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سلّم 5 وحدات سكنية للمستفيدين... زار جمعية البر الخيرية

محافظ القنفذة يدشن مشاريع بناء وترميم المنازل ومحطة تحلية المياه بالمحافظة

زار محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع برفقة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقنفذة، بمركز القوز عبدالله بن عوض الزهراني جمعية البر الخيرية بالقنفذة.

بدأت الزيارة بالوقوف على تجهيزات المستودع الخارجي للجمعية وجاهزيته لموسم شهر رمضان المبارك، ثم إلى مقر الجمعية؛ حيث رحب رئيس الجمعية بالمحافظ وبالوفد المُرافق، واستعرض المشاريع والبرامج التي سخرتها الجمعية لمستفيديها وفق لائحة استحقاق الخدمة.

عقب ذلك شاهد الجميع أبرز المبادرات التي تفردت بها الجمعية تتمثل في مخيم استقبال الحجاج ومبادرة واجبنا للعمل التطوعي ونظام رافد الإلكتروني ومركز إيلاف للتنمية الأسرية قدمه نائب رئيس الجمعية.

بعدها، دشّن المحافظ مشاريع رمضان التي تضمنت مشروعي بناء وترميم المنازل ومحطة تحلية المياه بتكلفة بلغت 3.976.000 ريال، وانتهت الزيارة بتسليم المحافظ 5 وحدات سكنية نفذتها الجمعية للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة.

محافظ القنفذة يدشن مشاريع بناء وترميم المنازل ومحطة تحلية المياه بالمحافظة

محافظ القنفذة يدشن مشاريع بناء وترميم المنازل ومحطة تحلية المياه بالمحافظة

محافظ القنفذة يدشن مشاريع بناء وترميم المنازل ومحطة تحلية المياه بالمحافظة

محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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