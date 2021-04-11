الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في لبنان

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يستفيد منه 70 ألف فرد من الأسر المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع 1.000 سلة غذائية رمضانية في لبنان اليوم، يستفيد منه 70 ألف فرد من الأسر اللبنانية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين.



وتشتمل السلال الموزعة على المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة طيلة شهر رمضان المبارك في مختلف المناطق اللبنانية.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان الفضيل لعام 1442.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية