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131 متسابقاً في التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

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131 متسابقاً في التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن 131 متسابقاً في التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن
تبلغ جوائزها في فروعها السبعة ثلاثة ملايين و234  ألف ريال

131 متسابقاً في التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

تفتتح غدًا التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .
وتبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة ثلاثة ملايين ومائتين وأربع وثلاثين ألف ريال.
وأوضحت الوزارة أن المسابقة التي تُقام - عن بعد - وتستمر حتى الخامس من شهر رمضان، يتنافس فيها 131 متسابقًا ومتسابقة بمشاركة أبناء شهداء الواجب في القطاعات الأمنية والعسكرية من جميع مناطق ومحافظات المملكة ويحكم فيها نخبة من المحكمين والمحكمات.
وبينت الوزارة أن المسابقة تتكون من الفروع التالية:
الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملاً.
الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الثالث: حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الرابع: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
وأشارت إلى أن المسابقة تتضمن فرعين جديدين هما حفظ ثلاثة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وهو خاص بأبناء شهداء الواجب في القطاعات الأمنية والعسكرية، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير (روايةً ودرايةً).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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