وفقاً للمعطيات الفلكية لمنازل القمر.. "الثقفي": غداً متمم لشعبان ورمضان يوم الثلاثاء

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قال: ولادة الهلال ستكون عند الساعة 5:31 صباح يوم الاثنين

أكد الفلكي محمد بن ردة الثقفي خبير رصد الأهلة بمرصد الشمس الفلكي بالمجاردة في ثقيف، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن المعطيات الفلكية لمنازل القمر تشير إلى أن شعبان متمم للثلاثين يوماً، وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتفصيلاً، قال الفلكي "الثقفي" في تصريحٍ لـ"سبق": إنه وحسب المعطيات الفلكية لمنازل القمر والمتوافق مع تقويم أم القرى فإنها تشير إلى أن القمر سوف يغرب قبل الشمس مساء اليوم الأحد 29/ 8/ 1442هـ - 11/ 4/ 2021م، مؤكداً أن عدة شعبان متممة ثلاثين يوماً. وبهذه المعطيات الفلكية فإن غداً الاثنين 30/ 8/ 1442هـ متمم لشعبان ثلاثين يوماً، ويوم الثلاثاء 1/ 9/ 1442هـ - 13/ 4/ 2021م هو أول أيام شهر رمضان المبارك وعِدّته ثلاثون يوماً.

وأشار إلى أن ولادة هلال شهر رمضان سوف تتم عند الساعة 5:31 صباح يوم الاثنين المكمل للشهر نفسه، مختتماً تصريح برفع آيات التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية.

مرصد الشمس الفلكي الفلكي محمد بن ردة الثقفي