أخبار عاجلة

كيف أعاد أحفاد الفراعنة كباش الكرنك بألوانها الزاهية ونقوشها الفرعونية؟ -
"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه! -
"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها -
#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
تصميم فندق عائم يولد الكهرباء الخاصة به يخطط لبنائه في قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غرامة 10 آلاف ريال لمن يُضْبط قادماً للعمرة دون تصريح.. وألف لمن يحاول دخول الحرم

Print
"الداخلية": تطبيق هذه المخالفات سيستمر حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها

غرامة 10 آلاف ريال لمن يُضْبط قادماً للعمرة دون تصريح.. وألف لمن يحاول دخول الحرم

تضمّنت مخالفات التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي غرامة مالية قدرها (10.000) ريال لمن يُضْبط قادماً لأداء العمرة دون تصريح في #رمضان، و(1000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.

وقالت وزارة الداخلية: إن تطبيق هذه المخالفات سيستمر حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها، وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالتعليمات، مؤكدة أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه!

"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه!

"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها

"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها

#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية"

#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية"

إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر

إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر