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بسبب احترازات المسافرين.. مقعد للطيران بـ95 ريالًا لهذه الفئات فقط

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بسبب احترازات المسافرين.. مقعد مصر للطيران بـ95 ريالًا لهذه الفئات فقط بسبب احترازات المسافرين.. مقعد للطيران بـ95 ريالًا لهذه الفئات فقط
خسارة شهرية 125 مليون ريال

بسبب احترازات المسافرين.. مقعد مصر للطيران بـ95 ريالًا لهذه الفئات فقط

كشف رئيس شركة للطيران عن الخسائر الشهرية بسبب ظروف التشغيل في ظل جائحة كورونا، والتي تتراوح بين 125 مليون ريال إلى 150 مليون ريال، كما تكبدت الشركة خسائر بقيمة 900 مليون ريال سعودي أي ما يقارب 3 مليارات جنيه مصري خلال فترة الإغلاق السابق التي استمرت من 29 مارس حتى 1 يوليو 2020.

وبسبب الاحترازات الصحية لمواجهة تفشي ، أعلنت شركة مصر للطيران، عن إتاحة مقاعد الدرجة السياحية الخالية والمجاورة للمسافرين بسعر 95 ريالًا سعوديًّا أي 400 جنيه مصري.

وذلك في إطار خطة لتقديم خدمات للمسافرين لاستعادة الحركة الطبيعية للرحلات الدولية والمحلية، ويقوم المسافر بالاستفادة بهذه الخدمة أثناء إنهاء إجراءات السفر بمطار القاهرة الدولي قبل 4 ساعات من ميعاد الإقلاع المحدد للرحلة، بالإضافة إلى حجز مقاعد الصف الأول بنفس القيمة فقط لهذه الوجهات: (أبو ظبي، الشارقة، البحرين، تونس، الدار البيضاء، الجزائر، الكويت، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الدمام، إسطنبول، أثينا، لارنكا، كوبنهاغن، ميلان، روما، موسكو، فيينا، بودابست).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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