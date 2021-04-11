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سليمان الحصان يحصل على الماجستير من الأردن

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سليمان الحصان يحصل على الماجستير من الأردن سليمان الحصان يحصل على الماجستير من الأردن

سليمان الحصان يحصل على الماجستير من الأردن

منحت كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية بالجامعة الأردنية، درجة الماجستير للباحث السعودي سليمان فهد عثمان الحصان؛ وذلك عن رسالة بحث أعدها تحت عنوان: " قوة ناعمة في الدبلوماسية العامة.. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (أنموذجًا)".

جاء ذلك بعد مناقشة الرسالة عبر الاتصال المرئي عن بُعد، وجاء ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي تعمل بها الأردن للحد من انتشار وباء .

ويعتبر "الحصان" أول طالب سعودي يناقش الدبلوماسية العامة السعودية في الجامعة الأردنية؛ مسلطًا الضوء على الدور الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مختلف أقطار العالم، وباعتباره قوة ناعمة سعودية فاعلة.

وأشرَفَ على الرسالة الدكتور أمين عواد المشاقبة، وناقشه كل من: (الدكتور وسام فخري الهزايمة،

والدكتور محمد جمال الخريشة، والدكتور هاني أخو إرشيدة مناقشًا خارجيًّا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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