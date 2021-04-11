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"حساب المواطن" يودع دفعة أبريل.. 1.9 مليار ريال لـ10.4 ملايين مستفيد وتابع

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94 مليار ريال إجمالي الدفعات.. التعويضات بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 20 مليونًا

أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالى 20 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1052 ريالًا؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة؛ مُشكّلين ما نسبته 92%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 168 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%؛ بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكّل الذكـور المستقلون 57%؛ موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل؛ فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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