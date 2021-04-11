حجوزات أسبوعية.. هنا آليات تصاريح العمرة والصلاة بالحرم في رمضان

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تحديد الفترات الزمنية المخصصة وتحديث الطاقة الاستيعابية خلال الساعة

نشرت وزارة الحج والعمرة إنفوجرافيك يوضّح آليات إصدار تصاريح العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وسيتم تحديد الفترات الزمنية المخصّصة للعمرة وتحديث الطاقة الاستيعابية خلال الساعة، وفق الحجوزات المتاحة أو الملغاة، كما يتم تحديث الحجوزات بشكل أسبوعي.

ويشمل التصريح صلاة العشاء؛ وصلاة التراويح.

ومن خلال تطبيق "توكلنا"، سيتم استعراض التصريح والتحقق منه، بينما يتم الشراء المسبق لتذاكر النقل إلكترونياً من خلال تطبيق اعتمرنا، بما يحفظ وقتك في مراكز النقل.

وزارة الحج والعمرة