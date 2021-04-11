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مجلس أئمة أستراليا: غداً المكمّل لشعبان والثلاثاء غرة رمضان

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وسط اهتمام إسلامي بالإعلان بسبب الموقع الجغرافي للدولة

مجلس أئمة أستراليا: غداً المكمّل لشعبان والثلاثاء غرة رمضان

أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا أن يوم غدٍ الإثنين هو المُكمل لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الموافق 13 أبريل من عام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده المجلس برئاسة كبير مفتي أستراليا الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد؛ الذي هنّأ عامة المسلمين بقُرب حلول شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن أول صلاة تراويح ستكون بعد صلاة عشاء يوم غدٍ الإثنين.

ويهتم المسلمون عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو العيد؛ بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي؛ حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقاً، والتي تسبق دولًا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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