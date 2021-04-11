بعدما شاهده الملايين.. مصادر فلسطينية: الطبيب ارتكب خطأين بنشر الفيديو

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عن لقطات إنقاذ طفلة من الاختناق

أكد المرصد الفلسطيني للتحقق وضبط المهنية "كاشف"، أن مقطع الفيديو الذي تظهر خلاله طفلة فلسطينية مختنقة بصحبة والديها وهما في حالة رعب في لحظة إنقاذها داخل مركز صحي "قديم"، وأن الطبيب ارتكب خطأين بنشره.

وأشار المرصد إلى أن: الطبيب "مجاهد نزال" والذي يعمل طبيبًا في مجمع الحكيم الطبي ببلدة قباطية قضاء جنين، قد نشر يوم أمس، مقطع فيديو للحظة إنقاذه لطفلة صغيرة كادت تموت اختناقًا بفعل ابتلاعها جسمًا ما، ولم يُشِر الدكتور في منشوره إلى تاريخ الحادثة.

وأضاف: "لاقى المنشور تفاعلًا وتداولًا كبيرًا بين صفوف المستخدمين والصفحات الاجتماعية والإخبارية، وقد تَبَيّن لاحقًا أن الفيديو قديم ويعود لشهر مارس من العام 2019".

وقال المرصد إنه تابع هذه القضية بالتواصل مع رئيس بلدية قباطية، بلال عساف، الذي أكد أن الفيديو قديم؛ حيث تَواصل مع الدكتور بعد تكريمه، وتأكد منه أن الحادثة قديمة.. وأشار "عساف" إلى استياء العائلة من نشر الفيديو دون موافقتها، أو وضعها في صورة النشر، وقد زار العائلة للحديث معها ومعالجة هذه القضية، قبل تفاقمها؛ حسب موقع "روسيا اليوم".

وقال المرصد "لقد اشتمل هذا النشر من قِبَل الدكتور مجاهد نزال على خطأين: الأول أنه لم يشر وضوحا إلى تاريخ الحادثة، والثانية أنه لم يستشر العائلة قبل نشر الفيديو، وطلب الإذن منها كونه يرتبط مباشرة بهم، ويجسد لحظات إنسانية خاصة بوالدي الطفلة".المرصد الفلسطيني