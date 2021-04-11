"الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

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غيوم ورياح نشطة على الشرقية والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئياً مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة)، فيما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والغربية للمملكة؛ يمتد الى الأجزاء الشمالية من وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية؛ تتحوّل ليلاً على الجزء الشمالي إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.