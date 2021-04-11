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متى تتغير حالتي إلى محصن في تطبيق "توكلنا" و"صحتي"؟.. هنا الإجابة

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متى تتغير حالتي إلى محصن في تطبيق "توكلنا" و"صحتي"؟.. هنا الإجابة متى تتغير حالتي إلى محصن في تطبيق "توكلنا" و"صحتي"؟.. هنا الإجابة

متى تتغير حالتي إلى محصن في تطبيق

أوضح حساب (الصحة_937) موعد تغير الحالة في تطبيقي "توكلنا" و"صحتي" إلى محصن بعد تلقي لقاح (كوفيد-19)، بعد أن وردته الكثير من الأسئلة حول ذلك.

وذكر (الصحة_937) أن جرعات اللقاح تظهر في تطبيق "صحتي" مباشرة، وذلك بعد تسجيلها من قِبل مركز اللقاح في نظام التحصينات التابع لوزارة الصحة.

أما فيما يخص تطبيق "توكلنا"، فقد لفت إلى أن الحالة الصحية تصبح (محصن بالجرعة الأولى) بعد مرور 14 يومًا من تلقي الجرعة الأولى، بينما تصبح الحالة الصحية (محصن) خلال 24 ساعة من تلقي الجرعة الثانية.لقاح كورونا وزارة الصحة تطبيق صحتي تطبيق توكلنا الجديد الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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