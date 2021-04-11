ريال مدريد يحسم "كلاسيكو الأرض".. بثنائية في شباك برشلونة ويخطف الصدارة

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حقّق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على ضيفه برشلونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح الفريق الملكي باب التسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما بطريقة فنية رائعة بكعب قدمه اليمنى، وعزز أصحاب الأرض النتيجة بهدف ثانٍ عن طريق الألماني توني كروس في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء.

وتمكن برشلونة من تقليص النتيجة عند الدقيقة الـ60 عن طريق مدافعه أوسكار مينغيزا.

وبتلك النتيجة اعتلى ريال مدريد صدارة "الليغا" مؤقتًا برصيد66 نقطة، وبرصيد نقاط جاره أتلتيكو مدريد نفسه، الذي يحل ضيفًا غدًا على ريال بيتيس. في المقابل يأتي برشلونة في المركز الثالث بـ65 نقطة.

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