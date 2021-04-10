محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل .. اسماء

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جي بي سي نيوز - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل المفروض حتى صباح السبت، للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وعددها 141 محطة، موزعة على مختلف مناطق المملكة.

وشملت القائمة المحطات التابعة لشركة جوبترول: محطة الاستقلال (1)، محطة الهاشمية الزرقاء، محطة قنازع-زيزيا، محطة الحصن اربد، محطة الكرك المركزية، محطة السلط الجسر/ الدباس، محطة القويرة العقبة، الكرامة - المطار عمان العاصمة، قوس النصر جرش، المفرق البلد المفرق، محطة الشوبكي - طريق المطار العاصمة، محطة الاشرفية للمحروقات العاصمة، محطة جولف عنجرة عجلون، محطة العقبة 2 الجمرك العقبة، محطة خلدا 1 العاصمة، محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات العاصمة، محطة يحيى بدر الحديد العاصمة - جمرك عمان، محطة كاربلازا عمان العاصمة، محطة عياش محمد أبو العيس ( العموش) المفرق، محطة عماد النعيمات للمحروقات البلقاء، محطة الرويشد - أبو عاقولة المفر، محطة عاشور اربد.

وفيما يتعلق بقائمة محطات المحروقات التي تعود الى توتال فشملت: محطة اليادودة 1، محطة صويلح، الغباشة - محطة السعد طريق المطار، محطة مجمع الباصات اربد - دوار الثقافة، محطة الزرقاء الجنوبي جبل طارق، محطة ماهر حسونه الرصيفة، محطة امواج العقبة، محطة القويرة - القويرة، معان الجديدة، محطة رأس النقب- رأس النقب، محطة الحمر - الفحيص، محطة الغور الصافي، محطة القطرانة 2 ، محطة نايفة شارع بغداد الدولي، محطة الحزام عمان.

والمحطات التابعة لشركة المناصير فشملت : محطة البوتاس الكرك، محطة الجيزة عمان، محطة الشيدية معان، محطة الطريق الخلفي العقبة، محطة المطار عمان، محطة الطنيب عمان، محطة ش. الشريف حسين العقبة، محطة وادي رم العقبة - الراشدية، محطة اربد، محطة خو الزرقاء، محطة المركز الثقافي عمان، محطة مطار العقبة العقبة.

وشملت قائمة محطات المحروقات الاهلية: السخنة الزرقاء - شارع السخنة الرئيسي، محطة الخالد (الطيارة) للمحروقات اربد - حي الطارق - شارع القدس، محطة العطاء للمحروقات عجلون - شارع اربد عجلون، محطة الطاقة الفضية للمحروقات ناعور - طريق ناعور حسبان، شركة محطة الحامد للمحروقات سحاب - بالقرب من المقبرة الاسلامية، محطة عمر الحراحشة المفرق - أوتوستراد المفرق الزرقاء، محطة هضاب الجزيرة معان - مقابل محافظة معان, محطة ابو سيف للمحروقات عمان- ابو علندا/ طريق الحزام الدائري، محطة صخر للمحروقات عمان- الجيزة / الطريق الصحراوي، محطة ابراهيم المناصير عمان- ناعور / شارع السلام، محطة طارق بترو عمان - سحاب/ شارع الازرق، محطة عصام المحيسن الطفيلة - العيص/ طريق عمان الطفيلة، محطة الانصار للمحروقات معان- الشيدية، محطة مجمع البتراء السياحي القطرانة - الطريق الصحراوي، محطة العلي عمان- شارع الاردن / مقابل صحارى مول، محطة وادي موسى للمحروقات لواء البتراء - مدخل وادي موسى، محطة الوليد للمحروقات عمان - اليادودة، محطة الزيود للمحروقات الزرقاء- الهاشمية / بجانب معصرة الزيود، محطة الماجد للمحروقات عمان - المقابلين/شارع الحرية، محطة الراشد للمحروقات عمان - سحاب / شارع عمان بغداد، محطة ذيبان للمحروقات ذيبان - لواء ذيبان، محطة جمال حمودة معان - الحسينية / الطريق الصحراوي، محطة الفا للمحروقات عمان - الجيزة، محطة الجندي للمحروقات الزرقاء- مقابل المنطقة الحرة، شركة محمد الجراروة اربد- طريق اربد المفرق، محطة بشرى للمحروقات الرمثا - بشرى، محطة البلال للمحروقات مادبا - التيم/ طريق مجمع الدوائر الحكومية، محطة كار بلازا للمحروقات عمان - شارع وصفي التل، محطة بيت رأس للمحروقات اربد - بيت رأس / الشارع الرئيسي، محطة حطين للمحروقات عمان / مخيم حطين، شركة ورثة محمد عواد القهيوي عمان - القويسمة، محطة برقش للمحروقات عجلون - طريق ارحابا اجديتا، شركة خالد ابراهيم فحماوي اربد - بني كنانه / حرثا، شركة صالح عليمات وشركاه الزرقاء - الظليل، محطة رغدان للمحروقات عمان - شارع المحطة القديم، محطة الفلاحات للمحروقات ذيبان- طريق ذيبان الكرك، محطة الغزاوي للمحروقات اربد - الاغوار الشمالية، محطة الغدير للمحروقات المفرق - طريق حيفا بغداد الدولي، محطة الفارس للمحروقات اربد- الطيبة، محطة المغطس المركزية البلقاء - لواء الشونة الجنوبية، محطة منصور الشوشان للمحروقات الازرق - طريق السعودية الدولي، محطة الوديان للمحروقات اربد طريق الاغوار، محطة جمعية اسمنت الرشادية الطفيلة - لواء بصيرا - الرشادية، محطة زي للمحروقات السلط - زي، محطة السلمان طبربور - دوار المشاغل، شركة ورثة نوفل عطا الازرق - الازرق الشمالي، محطة توتال الدجاني اربد-طريق الحصن، محطة فيصل عبد الكريم الشديفات المفرق-منشية بني حسن، شركة العون لادارة المحطات عمان - الجبيهة، محطة الحسا للمحروقات الحسا - الطريق الصحراوي، محطة طبريا مثلث بليلا - جرش، محطة البدور الشوبك، محطة الهباهبة الشوبك، محطة وادي اليابس الشونة، محطة دير علا الاغوار، محطة صبح / الهاشمي الشمالي الهاشمي الشمالي، محطة سعد أبو عليم المفرق، محطة دير علا المركزية الاغوار الشمالية، محطة وقاس للمحروقات الاغوار، محطة قاقيش دوار خلدا، محطة مهند عويس طريق جرش - عجلون، محطة جراسيا للمحروقات شارع المفرق جرش، محطة القيروان جرش، محطة السرو للمحروقات اربد - السرو، محطة الردايدة للمحروقات كفريوبا - اربد، محطة حابس الشرعة الزعتري - المفرق، محطة محروقات لواء المزار الشمال، محطة توتال العائدة للسيد مازن السعدي شارع الأمير حسين- المفرق، محطة الخال للمحروقات وسط اربد، محطة عبد الله عبد الدايم معان- المثلث، محطة محمد عبد الدايم الحسينية، محطة عكروش صافوط، محطة شمال عجلون طريق اربد عجلون، محطة بوابة الشرق للمحروقات مقابل مركز أمن سحاب، محطة طيبة للمحروقات الكرك - المزار الجنوبي، محطة محروقات خالد بني خالد الزعتري - المفرق، محطة شركة العون عمان - الحزام، محطة أبو عدنان عماد المفرق - مقابل محطة توليد رحاب، محطة سهول الطيبة للمحروقات الراجف، المحطة المركزية للمحروقات دير علا، شركة التنوير للمحروقات طريق الحزام، محطة المشاهير الطريق التنموي، محطة عجلون وسط عجلون، محطة طبلت وادي عبدون، محطة الأغوار المركزية الحديثة الاغوار، محطة الرجوب شارع البتراء - اربد، محطة بوابة الاردن الدوار السابع، محطة محمود مفلح الزعبي الرمثا، محطة الحرمين للمحروقات الزرقاء شارع وصفي التل، شركة ياسين احمد بني نصير وشريكته كفرنجة - باتجاه الاغوار، محطة محمد فخري لواء الكورة - منطقة الاشرفية، محطة نبع الخير شارع الطرة - الرمثا.