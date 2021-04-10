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في الجولة 31 من المسابقة.. ليفربول يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة أستون فيلا

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في الجولة 31 من المسابقة.. ليفربول يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة أستون فيلا

عاد فريق ليفربول أخيرًا لسكة الانتصارات على ملعبه في الدوري الإنجليزي، وتغلب على أستون فيلا 2- 1، السبت، في الجولة 31 من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده بذلك إلى 52 نقطة؛ ليقفز إلى المركز الرابع بفارق الأهداف أمام ويستهام؛ بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح أولي واتكينز التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 43، ثم أدرك النجم المصري محمد صلاح التعادل لليفربول في الدقيقة 57.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، خطف ترينت ألكسندر أرنولد هدف الفوز لليفربول؛ ليهدي الفريق نقاط المباراة كاملة.

واستعاد ليفربول بذلك مذاق الانتصارات على ملعبه في الدوري من جديد، بعد أن تلقى 6 هزائم متتالية على ملعب أنفيلد في الدوري.

ونجح ليفربول في الثأر للهزيمة المهينة التي تلقاها أمام أستون فيلا 2- 7، في مباراتهما بالمرحلة 4 من الدوري في أكتوبر الماضي؛ علمًا بأن ليفربول تَغَلّب على أستون فيلا 4- 1 في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الثامن من يناير الماضي.

في الجولة 31 من المسابقة.. ليفربول يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة أستون فيلا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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