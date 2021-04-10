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ميانمار.. الانقلابيون يقتلون أكثر من 80 متظاهراً بالقنابل في بلدة واحدة

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ميانمار.. الانقلابيون يقتلون أكثر من 80 متظاهراً بالقنابل في بلدة واحدة ميانمار.. الانقلابيون يقتلون أكثر من 80 متظاهراً بالقنابل في بلدة واحدة
تدمير آليات قتالية تابعة للمليشيا

ميانمار.. الانقلابيون يقتلون أكثر من 80 متظاهراً بالقنابل في بلدة واحدة

ذكرت جماعة مراقبة تابعة لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، وموقع إخباري محلي، اليوم (السبت)، أن قوات الأمن في ميانمار أطلقت قنابل يدوية على محتجين في بلدة قرب يانغون أمس؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 متظاهراً.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الأمن جمعت الجثث في مجمع معبد زيار موني وطوقت المنطقة؛ لإخفاء العدد.

من جهتها، بينت وكالة أنباء البرلمان الآسيوية، ومؤسسة ميانمار ناو ، أن 82 شخصًا قتلوا خلال الاحتجاج على الانقلاب العسكري، وأن إطلاق النار بدأ قبل فجر أمس واستمر حتى بعد الظهر.

من ناحيته، قال منظم احتجاج يدعى يي هتوت: "إنها مثل الإبادة الجماعية، ويطلقون النار على كل ظل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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