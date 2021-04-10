ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 100 وفاة و62 حالة بالأردن

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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 100 حالة وفاة جديدة، و5139 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 715968 إصابة منها 73078 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15329 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 627561 حالة.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 662395 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 588353 حالة شفاء بعد تسجيل 7183 حالة إضافية، كما سجلت 62 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7708 حالات.

