أخبار عاجلة

"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها -
#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
تصميم فندق عائم يولد الكهرباء الخاصة به يخطط لبنائه في قطر -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. العراق يسجل 6779 إصابة جديدة و1502 حالة بفلسطين

Print
كورونا.. العراق يسجل 6779 إصابة جديدة و1502 حالة بفلسطين كورونا.. العراق يسجل 6779 إصابة جديدة و1502 حالة بفلسطين
خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. العراق يسجل 6779 إصابة جديدة و1502 حالة بفلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 26 حالة وفاة و1502 إصابة جديدة بكورونا و1412 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من في فلسطين، بلغت 88.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة إلى وجود 190 مصابًا بكورونا في العناية المكثفة، بينهم 50 مريضًا موصلون بأجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 569 مريضًا.

العراق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6779 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 918155 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 37 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14678؛ فيما تم تسجيل 4891 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 809663 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات إلى اليوم 93814 مصابًا، منهم 453 في العناية المركزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا