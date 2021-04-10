كورونا.. العراق يسجل 6779 إصابة جديدة و1502 حالة بفلسطين

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خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 26 حالة وفاة و1502 إصابة جديدة بكورونا و1412 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 88.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة إلى وجود 190 مصابًا بكورونا في العناية المكثفة، بينهم 50 مريضًا موصلون بأجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 569 مريضًا.

العراق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6779 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 918155 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 37 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14678؛ فيما تم تسجيل 4891 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 809663 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات إلى اليوم 93814 مصابًا، منهم 453 في العناية المركزة.