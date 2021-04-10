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فرع "الإسلامية" بالشمالية ينفّذ غدًا برنامج "منزلة الصيام في الإسلام"

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بـ18 كلمة دعوية عن "صلاة التراويح والقيام"

فرع

ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية، البرنامج الدعوي عن "منزلة الصيام في الإسلام"، و"صلاة التراويح والقيام.. فضلها وأحكامها".

يأتي ذلك، عبر 18 كلمة دعوية إرشادية، تقدم جميعها، غدًا الأحد، تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، ويقدّمها نخبة من الدعاة والمشايخ الفضلاء بمساجد وجوامع المنطقة.

يُذكر أن البرنامج النوعي يأتي بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية تكثيف البرامج الدعوية، بما يساهم في نشر العلم الشرعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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