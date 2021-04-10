أخبار عاجلة

"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها -
#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
تصميم فندق عائم يولد الكهرباء الخاصة به يخطط لبنائه في قطر -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلدية مليساء جدة تغلق 81 محلًّا بسوق "الصواريخ" الشعبي

Print
لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا

بلدية مليساء جدة تغلق 81 محلًّا بسوق

أغلقت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، 81 من المحال التجارية بسوق "الصواريخ" الشعبي جنوب المحافظة؛ وذلك بعد رصد مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتاديه، وكذلك عدم الالتزام بمتابعة تطبيق إجراءات التباعد وغيرها من التدابير الوقائية، للحد من انتشار المستجد كوفيد 19.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس فيصل المالكي، أن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي تُنفذها البلدية بالتعاون مع كافة إدارات الأمانة للحد من مخالفات تفشي الفيروس؛ مشيراً إلى أنه جرى زيارة 151 موقعًا وإغلاق 81 من المحال التجارية، وإشعار 47 من المواقع المخالفة، نتيجة المخالفات التي تم رصدها على مرتادي السوق والبائعين والمتصلة بعدم التقيد باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من الالتزام بلبس الكمامات ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها.

ولفت رئيس بلدية المليساء إلى أن الفرق الميدانية أتلفت 320 طنًّا من الملابس المستعملة بالموقع؛ مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة لرصد وإزالة أي مخالفات فيها وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حزم بحق أي منشأة مخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا