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"فلادان": حتى بعد رحيلي.. "الأهلي" يواصل السقوط

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"فلادان": حتى بعد رحيلي.. "الأهلي" يواصل السقوط "فلادان": حتى بعد رحيلي.. "الأهلي" يواصل السقوط
على ذمة صحيفة "صربية"

أبرزت وسائل الإعلام الصربية النتيجة التي آلت إليها مباراة الأهلي مع الرائد، والتي أقيمت في الأسبوع 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بهزيمة الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعنونت صحيفة sportske تقريرها بـ "سلسلة الانكسارات لفريق ميلوفيتش السابق تتواصل حتى بعد رحيل المدرب".

وأضافت أن الفريق تعرض لهزيمته السادسة على التوالي في الدوري السعودي حتى بعد رحيل ميلوفيتش حيث قالت إن الأهلي تعرض لهزيمة أخرى، وهذه المرة كانت أمام الرائد بنتيجة 2/ 3.

وكان الأهلي متأخراً 0/ 3 بعد أول 45 دقيقة، وفي نهاية المباراة خففوا النتيجة فقط.

وقالت إن الفريق الذي خسر فلادان ميلوفيتش قبل أسبوعين قلص الفارق لكن النتيجة النهائية ظلت تحمل الهزيمة للفريق.الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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