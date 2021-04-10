إذا ظهرت عليك هذه الأعراض.. قم باختبار كورونا فورًا

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أهمها الأعراض الـ7 الرئيسية

يدعو الأطباء وخبراء الصحة بصفة مستمرة الناس إلى إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد، مشددين على أن الكشف المبكر يحد من انتشار العدوى بين الناس.

وطورت دول عدة اختبارات سريعة، تظهر نتائجها في مدة زمنية وجيزة؛ بهدف مواجهة الوباء، واستئناف النشاط الاقتصادي المتعثر.

ويقول الخبراء إن بعض الأعراض يجب أخذها بعين الاعتبار، وإجراء الاختبار بشكل عاجل في حال ظهرت على الإنسان، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفيما يأتي لائحة الأعراض العشرين التي يجب الانتباه إليها، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية:

ارتفاع درجة الحرارة - السعال المستمر - فقدان حاسة الشم أو تغيُّرها - فقدان أو تغيُّر في حاسة التذوق - صداع الرأس - التهاب الحلق - إسهال - الارتباك المفاجئ (الهذيان) - التعب غير العادي - طفح جلدي - تقرحات غريبة في اللسان والفم - تقرحات غريبة في أصابع اليدين والقدمين - ضيق في التنفس - آلام في الصدر -آلام العضلات - بحة في الصوت - فقدان الشهية - آلام في البطن - سيلان الأنف.

الأعراض السبعة الرئيسية

ويؤكد الأطباء أن فحص كل شخص يعاني الأعراض السبعة الرئيسية سيكشف عن 96 في المئة من حالات عدوى كورونا. وهذه الأعراض هي:

* السعال

* الحمى

* فقدان الشم

* التعب

* التهاب الحلق

* الصداع

* الإسهالفيروس كورونا الجديد