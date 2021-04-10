أخبار عاجلة

تصميم فندق عائم يولد الكهرباء الخاصة به يخطط لبنائه في قطر -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة -
يمكنك "وضع قلبك على يدك".. هذه التقنية قد تغير مستقبل الطب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الولايات المتحدة تسجل 75,956 وبريطانيا 3150 إصابة بكورونا

Print
الولايات المتحدة تسجل 75,956 وبريطانيا 3150 إصابة بكورونا الولايات المتحدة تسجل 75,956 وبريطانيا 3150 إصابة بكورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الولايات المتحدة تسجل 75,956 وبريطانيا 3150 إصابة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 75,956 إصابة مؤكدة و871 حالة وفاة نتيجة المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها أمس "الجمعة" أن إجمالي الإصابات بلغ 30,814,955 والوفيات 557,093.

يأتي هذا فيما سجلت المملكة المتحدة 3150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و60 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس "الجمعة" إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,365,461 فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,040.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا