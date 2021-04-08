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"آل جليدان" يوضح لـ"سبق": اختيار العيادات المناوبة للنساء والولادة في شرق وغرب نجران

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لتحسين الخدمات الصحية وتقديم خدمة مجتمعية متميزة بما يحقق الطموحات

أوضحت صحة نجران لـ"سبق" حرصها على مشاركة المجتمع من خلال طرح استفتاء لاختيار عيادات مناوبة لتخصصات النساء والولادة في عدد من الأحياء.

ويأتي ذلك مبادرةً من صحة نجران تهدف من خلالها إلى تحسين الخدمات الصحية وتقديم خدمة مجتمعية متميزة ومتقدمة، عبر استفتاء نشر في الحساب الرسمي لتحديد مركز رعاية غرب نجران (أبا السعود - دحضة) وآخر في الشرق (المشعلية - تصلال) لتشغيل عيادة استشارية في تخصص النساء والولادة في كل منهما.

وقال متحدث صحة نجران علي آل جليدان لـ"سبق": حرصت وزارة الصحة على تعزيز دور المشاركة المجتمعية والإسهام في تطوير الخدمات المقدمة ولهدف تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات المرجعية بالمنطقة، واستكمالاً لخطة العيادات التخصصية المستحدثة في المراكز الصحية بالمنطقة التي وصلت إلى 36 عيادة استشارية في 11 مركزاً صحياً في منطقة نجران، وفي تخصصات مختلفة، وتم عمل استفتاء اليوم لتوفير عيادات مناوبة للنساء والولادة في شرق وغرب نجران في المرحلة الأولى.

وأضاف "آل جليدان" أن صحة نجران تؤكد حرصها على الاستماع لآراء المستفيدين، وتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية اللازمة وتوفير العيادات المناوبة في كافة المراكز الطبية بشكل مرحلي، لرفع مستوى الخدمات بما يحقق الطموحات.

وكانت صحة نجران طرحت عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، استفتاء لقي مشاركة واسعة جاء فيها: صوتك مسموع.. شاركنا في اختيار مراكز الرعاية الصحية التي تحتاج عيادات استشارية مناوبة في تخصصات النساء والولادة في مدينة نجران.

صحة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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