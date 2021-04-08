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الآسيوي يرشح الهلال للفوز بجائزة الفريق الأفضل في شهر مارس

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الآسيوي يرشح الهلال للفوز بجائزة الفريق الأفضل في شهر مارس الآسيوي يرشح الهلال للفوز بجائزة الفريق الأفضل في شهر مارس
التصويت يستمر حتى يوم الثلاثاء

الآسيوي يرشح الهلال للفوز بجائزة الفريق الأفضل في شهر مارس

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهلال السعودي للفوز بجائزة أفضل فريق خلال شهر مارس عن منطقة غرب آسيا.

وينافس الهلال 8 أندية عربية في صراع للفوز بالفريق الأفضل خلال شهر مارس بمنطقة غرب آسيا، حيث طرح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي استفتاء جماهيرياً لاختيار الأفضل من بين 9 أندية في غرب آسيا.

وتضم القائمة أندية، الهلال السعودي والسد القطري وبني ياس الإماراتي والقوة الجوية العراقي وتشرين السوري والرفاع البحريني وشباب الخليل الفلسطيني والعربي الكويتي والجليل الأردني.

وجاء ترشيح الهلال بناء على المستوى الرائع الذي قدمه في شهر مارس، حيث حقق خطوات كبيرة استعاد من خلالها صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية جعلته يتصدر الترتيب العام للمسابقة برصيد 48 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب الذي تراجع كثيراً الشهر الماضي.

وفاز الهلال خلال شهر مارس على الرائد 2-1 وعلى الوحدة 4-2 وعلى القادسية 1-0 ليعزز من حظوظه في المحافظة على اللقب مع تبقي ست مراحل على نهاية المسابقة التي شهدت الكثير من الإثارة والندية هذا الموسم.

وكشف الاتحاد القاري بأن الجماهير ستساهم بحسم هوية الفريق الفائز عبر التصويت الذي سيستمر حتى يوم الثلاثاء 13 أبريل الجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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