"الفيصل" يشرف الحفل الختامي لـ"سباقات الخيل" في جدة

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على كأس سموه وكأس إمارة مكة

شرف الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الحفل الختامي لميدان سباقات الخيل بمحافظة جدة على كأس سموه، وكأس إمارة منطقة مكة المكرمة، وكأس وزارة الدفاع، بحضور الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وقيادات وزارة الدفاع بالمنطقة.

وثمن مدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد بن طلال المهلهل، الرعاية الكريمة من الأمير خالد الفيصل ودعمه لتلك الرياضة العربية الأصيلة بالمنطقة، معبراً عن فرحة ملاك الخيل الغامرة بالمنطقة على تشريفه للحفل الختام لسباقات الخيل في ظل ذلك الحضور المميز من محبي تلك الرياضة.

ونوه الدكتور المهلهل بالحراك الكبير الذي شهده ميدان سباقات الخيل بمحافظة جدة من ملاك الخيل بالمملكة، والحرص على المشاركة في ذلك الكرنفال والمهرجان الفروسي الذي يعد من أكبر المنافسات في مجال سباقات الخيل، حيث وصلت مجموع جوائز الحفل الختامي في ذلك الموسم، وللمرة الأولى منذ إنشاء النادي إلى قرابة مليون ريال.



واشتمل السباق على ستة أشواط: جاء أولها لـ"إنتاج مفتوح الدرجات" عمر 2019م، ومسافته 1200م على سيارة ميدان سباقات الخيل بجدة، وحل في المركز الأول الخيل "نخاب" للمالك ليث جاسم الأموي، والمدرب ليث حميد، والخيال عبدالرحمن مشهور.

وجاء الشوط الثاني لـ"إنتاج مفتوح" عمر 3 سنوات فقط مواليد 2018م، ومسافته 1400م على سيارة ميدان سباقات الخيل بجدة، وحل في المركز الأول الخيل "فيك العزم"، للمالك عبدالعزيز معلا السهلي، والمدرب أحمد مكي، والخيال عبدالله العضيب.

وخصص الشوط الثالث لـ"انتاج مفتوح" عمر 4 سنوات فقط مواليد 2017م، ومسافته 2000م على سيارة ميدان سباقات الخيل بجدة، وحل في المركز الأول الخيل "فخر العز" للمالك أبناء صلاح المطيري، والمدرب ناصر المطيري، والخيال مشاري المطيري.

وجاء الشوط الرابع لـ"مستورد مفتوح" عمر 3 سنوات وأكثر، ومسافته 2000م على كأس وزارة الدفاع، وحقق فيه المركز الأول الخيل "فيجاي" للمالك عبدالعزيز معلا السهلي، والمدرب أحمد مكي، والخيال عبدالله العوفي.

وحدد الشوط الخامس للجياد "عربي مفتوح الدرجات" عمر 3 سنوات وأكثر، ومسافته 1600م على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة، وحل في المركز الأول الخيل "شموس عذبه" للمالك اسطبل عالية نجد، والمدرب مرزوق حلوش، والخيال محمد الغريب.

وجاء الشوط السادس لـ"إنتاج مفتوح الدرجات" عمر 3 سنوات وأكثر، ومسافته 2000م، على كأس الأمير خالد الفيصل، وكان نصيب المركز الأول فيه للخيل "بيقاسوس"، والمالك صالح حسن الزعبي، والمدرب عبدالعزيز الزعبي، والخيال عبدالرحمن مشهور.

أمير مكة الأمير خالد الفيصل سباقات الخيل