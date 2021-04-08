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واشنطن: بايدن أكد على دعم بلاده حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

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واشنطن: بايدن أكد على دعم بلاده حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي واشنطن: بايدن أكد على دعم بلاده حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

جي بي سي نيوز :- أفاد بيان للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس جو بايدن أكد في مكالمة مع ملك الأردن عبد الله الثاني على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء في البيان أن "بايدن تحدث اليوم مع العاهل الأردني للتعبير عن دعم أمريكا القوي للأردن وللتأكيد على أهمية قيادته بالنسبة لأمريكا والمنطقة".

وكان الديوان الملكي الأردني أفاد في وقت سابق من اليوم بأن الملك تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقا لبيان الديوان الملكي، فإن بايدن أعرب خلال المكالمة عن "تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة جلالته، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها".

المصدر: "رويترز" + RT

 

جي بي سي نيوز

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