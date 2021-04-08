أخبار عاجلة

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
وزراء: القيادة الرشيدة تولي الإنسان جُلَّ اهتمامها وعنايتها.. ومن أجله تم إطلاق منصة إحسان -
أمير نجران: "إحسان" تجسد اهتمام المملكة بتقديم العون العربي والإسلامي -
توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟ -
اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة -
"تقنية تبوك" تقيم ملتقى التوجيه والإرشاد المهني "تخصصي سر تميزي" -
بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النصر يقترب من التوقيع مع بديل الكرواتي ألن هورفات

Print
النصر يقترب من التوقيع مع بديل الكرواتي ألن هورفات النصر يقترب من التوقيع مع بديل الكرواتي ألن هورفات
أكدت أن الجائحة أحد أسباب التأخير

النصر يقترب من التوقيع مع بديل الكرواتي ألن هورفات

اقتربت إدارة نادي النصر، من التوقيع مع مدرب بديل لقيادة فريقها الأول لكرة القدم، بدلاً من الكرواتي ألن هورفات المدرب المؤقت الحالي.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، أن الإدارة النصراوية لم تحسم بعد قرارها باستلام المدرب الجديد دفة قيادة الفريق في دوري الأبطال، أو استمرار الكرواتي هورفات في البطولة التي تنطلق، الاثنين، ويلعب فيها النصر مبارياته على ملعب مرسول بارك.
وأضافت المصادر، أن الإجراءات الاحترازية والحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا في مختلف الدول ستكون واحدة من الأسباب في إبقاء أو رحيل هورفات، وعدم التعاقد مع مدرب جديد في هذه الفترة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030