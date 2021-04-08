النصر يقترب من التوقيع مع بديل الكرواتي ألن هورفات

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أكدت أن الجائحة أحد أسباب التأخير

اقتربت إدارة نادي النصر، من التوقيع مع مدرب بديل لقيادة فريقها الأول لكرة القدم، بدلاً من الكرواتي ألن هورفات المدرب المؤقت الحالي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، أن الإدارة النصراوية لم تحسم بعد قرارها باستلام المدرب الجديد دفة قيادة الفريق في دوري الأبطال، أو استمرار الكرواتي هورفات في البطولة التي تنطلق، الاثنين، ويلعب فيها النصر مبارياته على ملعب مرسول بارك.

وأضافت المصادر، أن الإجراءات الاحترازية والحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا في مختلف الدول ستكون واحدة من الأسباب في إبقاء أو رحيل هورفات، وعدم التعاقد مع مدرب جديد في هذه الفترة.

