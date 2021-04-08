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شاهد.. أمانة حائل تغلق 13 منشأة مخالفة لإجراءات "كورونا"

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خلال جولات رقابية مكثفة نفذتها أمانة المنطقة

شاهد.. أمانة حائل تغلق 13 منشأة مخالفة لإجراءات

أغلقت أمانة منطقة حائل 24 منشأة مخالفة في سوق برزان الشعبي، وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة .

جاء ذلك خلال جولات رقابية مكثفة نفذتها أمانة منطقة حائل ممثلة في بلدية وسط حائل؛ وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وبمتابعة مباشرة من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبوراس، وبمباشرة ميدانية من مدير بلدية وسط حائل وأعضاء الفرق الرقابية بالبلدية.

وخلال الجولات تم إغلاق الـ24 منشأة بسوق برزان ونال استحسان العديد من المتسوقات اللاتي رصدن من خلال حساب موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" الفرق الرقابية وهي تقوم بالجولة، مقدمات شكرهن لأمير المنطقة ونائبه وأمين المنطقة.

فيما ظهر من خلال بعض الحسابات أهمية إيقاع العقوبات بحق المخالفين في تنفيذ تلك الإجراءات، التي تصل إلى الإغلاق لمدة 6 أشهر، والإحالة للنيابة العامة، وذلك في ظل تزايد أعداد الإصابات بمنطقة حائل منذ الشهر الماضي.

شاهد.. أمانة حائل تغلق 13 منشأة مخالفة لإجراءات

شاهد.. أمانة حائل تغلق 13 منشأة مخالفة لإجراءات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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