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"التجارة" تعاقب 7 منشآت تجارية وتحيل 7 معلنين على "سناب شات" إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية

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"التجارة" تعاقب 7 منشآت تجارية وتحيل 7 معلنين على "سناب شات" إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية "التجارة" تعاقب 7 منشآت تجارية وتحيل 7 معلنين على "سناب شات" إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية

عاقبت وزارة التجارة سبع منشآت تجارية، وأحالت سبعة معلنين عبر"سناب شات"، (أربع نساء، وثلاثة رجال)، إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بحضورهم للمنشآت التجارية والإعلان لها والدعوة لزيارتها.

وكانت وزارة التجارة قد دعت المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة. ومن ذلك:
1- منع إقامة المسابقات التجارية "التي تستدعي الحضور".
2- منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق.
3- منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية.
4- منع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت.
كما دعت "التجارة" المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر بعدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحامًا، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم - بإذن الله - وبشكل كبير في الوقاية من والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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