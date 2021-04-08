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"الجبير" يستعرض مع وفد تسوية النزاعات النرويجي أبرز المستجدات

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"الجبير" يستعرض مع وفد تسوية النزاعات النرويجي أبرز المستجدات "الجبير" يستعرض مع وفد تسوية النزاعات النرويجي أبرز المستجدات
بحث عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وفداً من مركز تسوية النزاعات النرويجي يضم كلاً من داغ نيلاندر وألكسندر ليرفال وأولغا أبيلوفا، بحضور سفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكه.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء، مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم والسكرتير الأول بمكتب معاليه محمد خالد الشهري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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