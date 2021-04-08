في جلسته 75.. "بلدي جدة" يوصي بمتابعة مصروفات وإيرادات الأمانة

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استعرض آلية العمل بمشروعات تصريف مياه الأمطار بحي التيسير وحي الأصالة

أوصى المجلس البلدي بجدة بطلب تقرير ربع سنوي من أمانة المحافظة فيما يخص ميزانية الأمانة للاطلاع والدراسة ومتابعة المصروفات والإيرادات، كما قرر المجلس أن يكون هناك اجتماع دوري بمسؤولي الإدارة المالية بالأمانة.

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة والسبعين للمجلس برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي وحضور الأعضاء، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وإبداء الآراء ووضع التوصيات حيالها.

وأوضح المحمدي أن المجلس استعرض تقرير الزيارات التي قام بها المجلس لمشاريع الأمانة وأوصى بعدة توصيات حيالها، والتي تضمنت مشروعًا حلول تصريف مياه الأمطار بحي التيسير وحي الأصالة، مشددًا على التأكيد على الشركات الخدمية بترحيل خدماتها من مسار المشاريع قبل تسليم الموقع للمقاول لتلافي تمديد فترة التنفيذ.

وبحث المجلس مدى إمكانية تغطية أجزاء الحي غير المشمولة بالشبكة إن وجد ضرورة لذلك، ومعالجة ناتج المشروع من المياه التي تسيل على الأرض عبر الوادي لمسافة 4كم حتى تصل إلى مجرى السيل بحي النخيل حتى لا تتسبب في أضرار بيئية في المنطقة والاستفادة من المياه في خزان تجميع المياه الرئيسي في سقيا الحدائق والمسطحات الخضراء بالحي.

وبين المحمدي أن المجلس أوصى بزيارة ممشى وحديقة الأمير ماجد والتوسع في إنشاء الحدائق والمماشي بشمال ووسط وجنوب وشرق المدينة، والعمل على استدامة صيانة الحديقة وتوقيع العقود اللازمة لذلك، وإيجاد حلول مناسبة لمشكلة عدم توفر مواقف سيارات كافية لزوار الحديقة.

وفيما يخص زيارة مشروع تنفيذ جسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد فقد تمت التوصية بإعادة تهيئة المنطقة أسفل الجسر بما يضمن سلامة المارة ومستخدمي الطريق، وضرورة التنسيق مع الشركات الخدمية قبل تسليم أي موقع للمقاول وإلزامها بترحيل خدماتها قبل تاريخ البدء الفعلي للمشروع، وحل مشكلة عدم وجود شبكة لتصريف مياه الأمطار أعلى الجسر.

وأضاف، أما بالنسبة لزيارة مشروع تنفيذ نفق تقاطع طريق المدينة مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز فقد تمت التوصية على إيلاء تصريف مياه الأمطار بالأنفاق أهمية قصوى وعمل الاختبارات اللازمة لها للتأكد من فاعليتها قبل افتتاحها وتجويد الأعمال الإنشائية لمصائد المياه.

وعلى صعيد جدول أعمال الجلسة أكد المحمدي أنه بناءً على ما عرضته رئيسة لجنة صوت المواطن رشا حفظي وافق المجلس على أن تقوم لجنة صوت المواطن بالعمل على رصد ممارسات التشوه البصري وطلب تقارير بيانات التشوه البصري من أمانة محافظة جدة، كما استعرض المجلس خلال الجلسة شكاوى حي النخيل والمتمثلة في الاستفادة من المساحات الفضاء بالحي بعمل حدائق نموذجية ووافق المجلس على مخاطبة الجهة المختصة بالأمانة لدراسة الأمر واتخاذ اللازم .

المجلس البلدي بجدة