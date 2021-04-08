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شاهد.. "سبق" توثّق لإرث المملكة من داخل "رحلة العلا عبر الزمن"

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شاهد.. "سبق" توثّق لإرث المملكة من داخل "رحلة العلا عبر الزمن" شاهد.. "سبق" توثّق لإرث المملكة من داخل "رحلة العلا عبر الزمن"
معرض أطلقه ولي العهد ضمن أكبر مبادرة لإحياء الواحات الثقافية بالعالم

شاهد..

تصوير: يحيى المازن : وثقت "سبق"، عبر ، نموذجاً لالتزام المملكة العربية بالحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي؛ وذلك من داخل معرض المخطط العام لـ"رحلة العلا عبر الزمن" الذي أطلقه سمو ولي العهد، مساء أمس.

ويشمل المعرض أكبر مبادرة لإحياء وتأهيل الواحات الثقافية والطبيعية بشكل مستدام في العالم، حيث ستصبح العلا نموذجاً عالمياً للتنمية المستدامة والمسؤولة والشاملة للمجتمع المحلي. المملكة العربية السعودية رحلة العلا عبر الزمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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