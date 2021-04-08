أمانة الشرقية تغلق 26 منشأة مخالفة بالمنطقة

★ ★ ★ ★ ★

بعد 1670 جولة رقابية لمتابعة الإجراءات الوقائية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1672 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية وأسواق النفع العام بالمنطقة، أسفرت عن تحرير 78 مخالفة وإغلاق 26 منشأة تجارية مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت التجارية ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز الاتصال الموحد 940.أمانة المنطقة الشرقية