نائب الرئيس اليمني يتهم إيران بالمراوغة والخداع

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أكد أن المعركة ضد مليشيا الحوثي مقدسة

اتهم نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، إيران بممارسة المراوغة والخداع والكذب؛ في حين تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من قِبَلها، جرائمها بحق أمن اليمن والجوار والإقليم ومواصلة التضليل والتزييف.

جاء ذلك خلال لقائه بنائب مجلس الشورى اليمني، عبدالله أبو الغيث، استعرض فيه الأخير نتائج زياراته الميدانية التي قام بها إلى جبهات القتال في محافظتي الجوف ومأرب اليمنيتين، ولقاءاته قيادات الجيش والسلطات المحلية.

وعد نائب الرئيس اليمني، المعركة ضد مليشيا الحوثي بأنها مقدسة يقوم بها الجيش الوطني في بلاده، مسنودًا من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية؛ ردعًا لكل محاولات طمس هوية اليمن العروبية ومساعي إخضاعه للمشروع الإيراني الخبيث.نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح