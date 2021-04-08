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اختبارات تجريبية على منصة الإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ

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اختبارات تجريبية على منصة الإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ اختبارات تجريبية على منصة الإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ
المديرية العامة للدفاع المدني دعت المواطنين والمقيمين للمشاركة في التقييم

اختبارات تجريبية على منصة الإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ

تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ابتداءً من السبت 28/ 8/ 1442هـ الموافق 10/ 4/ 2021م حتى الاثنين 30/ 8/ 1442هـ الموافق 12/ 4/ 2021م، في تمام الساعة الثانية ظهراً، الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي، تعقبها التجربة السبت في منطقة الرياض، والأحد في منطقة مكة المكرمة، والاثنين في المنطقة الشرقية.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في تلك المناطق إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية (SMS).

وأشارت إلى أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، مؤكدةً أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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