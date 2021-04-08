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تناول دور المملكة في تعزيز ثقافة السلام ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضيًّا أمس طالبات جامعة دار الحكمة للتعرف على جهود السعودية في منظمة الأمم المتحدة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض موجز عن جهود السعودية، ومساهماتها البناءة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل عام، ‏و‏لاسيما جهود السعودية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة التنموية.

وتحدث للطالبات عن تاريخ انضمام السعودية إلى المنظمة الأممية، ودورها كعضو مؤسس، مستعرضًا إنجازات ‏‏السعودية الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة، فضلاً عن مساهمات السعودية في أجهزة الأمم المتحدة ‏‏لدعم مشروعاتها التنموية والإنسانية، ولاسيما جهودها في مكافحة الإرهاب.

كما تناول جهود السعودية في تعزيز ثقافة السلام والتسامح ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب.‏

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي، وعضو الوفد ‏‏خالد فلمبان.