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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق
الصواريخ كانت تستهدف المنطقة الجنوبية من الجولان المحتل

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق

أعلنت دمشق، مساء الأربعاء، أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق، حسب اليوم.

وتفصيلاً، أفادت وكالة "سانا" الرسمية بسماع أصوات انفجارات في أجواء مدينة دمشق، وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لعـدوان إسرائيلي" في أجواء العاصمة.

وأوضحت الوكالة أن الهجوم يستهدف المنطقة الجنوبية من اتجاهي منطقة الجولان المحتل إسرائيليًا ولبنان.

وذكرت أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط "عددٍ من الصواريخ" خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي.

وسبق أن نفذت إسرائيل مئات الغارات خلال السنوات الأخيرة على أراضي سوريا بحجة أنها تستهدف قوات موالية لإيران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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