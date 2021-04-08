"تقني مكة" ينظم لقاء مديري عموم الإدارات العامة للتدريب المهني بالمملكة

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"آل مرزوق": اللقاء شهد طرح عدد كبير من الموضوعات ذات العلاقة

دشن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس الأربعاء، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عن بعد فعاليات "لقاء مديري عموم الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بمناطق المملكة"، والذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة لمدة يومين.

وافتتح نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق أولى جلسات اللقاء متحدثًا عن دور إدارات التدريب التقني والمهني بمناطق المملكة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة من حيث تأهيل وتطوير الموارد البشرية والقوى العاملة في المجالات الخاصة بالتقنية والمهنية، ورفع الطاقة الاستيعابية بالشكل الذي يحقق التنمية المستدامة، وبناء الشراكات الإستراتيجية في قطاع الأعمال.

وشدد على نشر الوعي لدى المجتمع بأهمية العمل التقني والمهني وتشجيع الاستثمار في مجال التدريب الأهلي والتوسع في المجالات التدريبية المتعددة التي تقدم الخطط الوطنية وتشارك فيها وتساعد في تحقيقها.

وأكد "آل مرزوق" سعي المؤسسة في إطار خططها وأهدافها الإستراتيجية إلى تحقيق نتائج مثمرة تخدم كل برامجها المتعددة في الكليات التقنية والاتصالات والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية ومعاهد ريادة الأعمال وكذلك معاهد التدريب الأهلي وصولاً إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية السعودية وتعزيز جودة وأداء الإدارات ومنشآتها التدريبية من خلال العمل على تحديد احتياجات سوق العمل السعودي.

وكشف "آل مرزوق" أن اللقاء يشهد طرح العديد من الموضوعات ذات العلاقة بإدارات التدريب التقني والمهني ومنها تطوير أعمال التدريب الأهلي، ومهام إدارات المناطق في متابعة أعمال الجودة من حيث مؤشرات الأداء والتدريب عن بعد، ومتابعة أعمال المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، وتحديث منهجية الجودة الداخلية في الأقسام التدريبية بالكليات والمعاهد، بالإضافة إلى تحديث الخطط والحقائب التدريبية ومبادرات مشروعات قطاع سياسات التدريب والجودة، واستعراض مهام المجالس الاستشارية بالمناطق وتقييم أدوار إدارات عموم التدريب بالمناطق، كما يشهد اللقاء دورة تدريبية على مدار يومين بعنوان "الظهور الإعلامي للقادة".

وفي السياق ذاته، كرّم نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة مديري عموم المناطق المنتهي فترة تكليفهم وهم محمد بن سليمان السلوم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية سابقًا، ومحمد بن سعد الوشيح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف سابقًا.